Colega mata de un disparo a trabajador para robarle motosierra en Waslala

De un disparo en la cabeza fue ultimado el campesino Franklin Suazo Montalván, de 31 años, en el sector de Ocote – El Naranjo, en el municipio de Waslala, Caribe Norte.

Trágico asesinato en finca El Encanto, Waslala, Caribe Norte

El crimen fue perpetrado la tarde de ayer martes por un compañero de trabajo de apellido Dávila, quien lo atacó por la espalda a Franklin Suazo mientras se encontraba aserrando madera en la finca El Encanto.

Después de cometer el crimen por supuestas rencillas personales, Dávila robó la motosierra que estaba utilizando Franklin, su dinero y otras pertenencias personales.

Agentes de la policía se presentaron al lugar para iniciar las investigaciones pertinentes y tratar de dar con el paradero del criminal para su captura.

