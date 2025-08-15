type here...
Buscar
28.7 C
Managua
viernes, agosto 15, 2025
Sucesos

Colega de tragos le quita la vida con un «tenamaste» en Villa Reconciliación

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

A causa de trauma craneal severo falleció el señor Juan Carlos Flores, de unos 40 años de edad, debido a los dos golpes que le propinaron en la cabeza con una piedra por Mario Aguirre, de 27 años.

El crimen ocurrió la tarde del pasado miércoles de la planta eléctrica de Villa Reconciliación, una cuadra al lago y una abajo, en el Distrito Seis de Managua.

Testigos del hecho informaron que ambos hombres estaban “tapineaba” cuando supuestamente Juan Carlos, le dio una broma “pesada” a Mario, quien “botó la gorra”, agarró una pesada piedra y lo golpeó en par de ocasiones en la cabeza, matándolo.

La policía al conocer del caso se movilizó al lugar y en sus investigaciones y pistas dadas por vecinos ubicó y capturó a Mario Aguirre, quien será procesado por el homicidio de Juan Carlos Flores.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456