Colega de tragos le quita la vida con un «tenamaste» en Villa Reconciliación

A causa de trauma craneal severo falleció el señor Juan Carlos Flores, de unos 40 años de edad, debido a los dos golpes que le propinaron en la cabeza con una piedra por Mario Aguirre, de 27 años.

El crimen ocurrió la tarde del pasado miércoles de la planta eléctrica de Villa Reconciliación, una cuadra al lago y una abajo, en el Distrito Seis de Managua.

Testigos del hecho informaron que ambos hombres estaban “tapineaba” cuando supuestamente Juan Carlos, le dio una broma “pesada” a Mario, quien “botó la gorra”, agarró una pesada piedra y lo golpeó en par de ocasiones en la cabeza, matándolo.

La policía al conocer del caso se movilizó al lugar y en sus investigaciones y pistas dadas por vecinos ubicó y capturó a Mario Aguirre, quien será procesado por el homicidio de Juan Carlos Flores.

