Cocotero maldito cobra su segunda víctima cerca del multi-estadio en la ciudad de Granada

Un desconocido de unos 40 años de edad, fue hallado sin vida, en estado de descomposición, al pie de un cocotero de casi 30 metros de altura, contiguo al multi-estadio, en el Paseo La Gran Sultana, de la ciudad de Granada, la mañana de este lunes.

Misterio del cocotero maldito en Granada: dos muertes

Cerca del cuerpo fueron encontrados un par de chinelas y unas gafas de sol que presuntamente eran propiedad del fallecido.

Se presume que el infortunado subió al palo de coco a cortar sus frutos hace unos tres días y falleció al caer de cabeza al suelo, sin que nadie se diera cuenta.

Al sitio del hallazgo se presentaron agentes policiales y expertos forenses quienes descartaron mano criminal y están tratando de averiguar la identidad del fallecido.

Las autoridades descartaron mano criminal en el hecho

Con este caso, serían dos las personas que han perdido la vida tras caer del mismo palo de coco, por lo que algunos vecinos del sector ya empezaron a llamarlo el “cocotero maldito”.

El viernes 3 de noviembre del año 2023, José Rogelio Conde Rugama, de 39 años de edad, también murió al caer de cabeza desde ese mismo palo de cocos de la ciudad de Granada.

El lamentable suceso ocurrió cuando José Rogelio se encontraba en la parte alta del cocotero, buscando como cortar sus frutos para luego ir a venderlos.

José Rogelio Conde Rugama falleció en el mismo árbol de cocos pero en el 2023

El cocotero está plantado cerca del multi estadio y el hombre decidió escalarlo, a pesar de que los vecinos le dijeron que no lo hiciera porque estaba lucio debido a las lluvias.

Luego de que José Rogelio sufrió la estrepitosa caída, al lugar se presentaron los Bomberos Unidos quienes solo confirmaron que ya no tenía los signos vitales, en tanto un forense dictaminó que murió por trauma craneal severo.

