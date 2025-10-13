Ciudadano pierde la vida al caer desde segundo piso de vivienda en Bluefields

El ciudadano Adolfo Bryan Castillo, de unos 33 años, pereció al caer desde el segundo piso de su casa ubicada en las inmediaciones de la Farmacia Medina, en el barrio Punta Fría, en Bluefields, Caribe Sur.

Adolfo Bryan Castillo, de unos 33 años

Vecinos del sector indicaron que, al escuchar un fuerte golpe en la calle en horas de la madrugada, salieron a ver y encontraron a Adolfo boca arriba, con el cuerpo en la calle y las piernas sobre la acera.

De inmediato, los pobladores llamaron a números de emergencia, pero cuando los paramédicos llegaron al lugar, confirmaron que el infortunado ya no tenía los signos vitales.

Investigan la muerte de Adolfo Bryan Castillo en Bluefields

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Regional de Bluefields Ernesto Sequeira para la respectiva autopsia.

En el segundo piso de la casa, fue encontrado un plato de comida y una baranda quebrada, y lo que se supone es que Adolfo estaba sentado en un muro cuando se fue de espaldas.

Por su parte la Policía Nacional se encuentra investigando las circunstancias en que Adolfo Bryan Castillo, sufrió la caída y determinar si al momento de la caída se encontraba solo.