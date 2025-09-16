Ciudadano pierde la vida al caer de cabeza dentro de un cauce en Chinandega

A causa de trauma craneal severo murió el señor Pablo Roberto Toval Palma, de 52 años de edad, al caer accidentalmente en un cauce.

El hecho ocurrió en la Grecia número 1, frente al cementerio Portal de Luz, municipio Chinandega, donde Toval Palma, aparentemente por la oscuridad perdió el equilibrio al caminar a orilla del cauce de dos metros y medio de profundidad cayendo y golpeándose en el concreto la cabeza.

El golpe fue tal que don Pablo Roberto Toval Palma, murió en el lugar y su cuerpo fue visto por lugareños que dieron parte a la policía.

El forense Juan Bautista Carrasco, determinó como causa del deceso, trauma craneal, así como edema cerebral.

