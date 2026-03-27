Ciudadano fue encontrado sin vida dentro de un auto en barrio de Jalapa, Nueva Segovia

Momentos de consternación vivieron pobladores del barrio Los Cachorros, en el municipio de Jalapa, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del ciudadano Julio César Acuña Rodríguez.

El hallazgo se produjo la tarde de este viernes en el interior de un auto color rojo placas M 243 -108, que la víctima conducía, el cual quedó estacionado en una de las calles del sector, luego de impactar contra un poste

De acuerdo con informes preliminares, se presume que Acuña Rodríguez pudo haber sufrido un infarto fulminante mientras se encontraba frente al volante. Testigos en la zona dieron aviso inmediato a las autoridades tras notar que el conductor no reaccionaba dentro del vehículo.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y personal de salud para realizar las investigaciones pertinentes y descartar mano criminal en el suceso.

El cuerpo fue entregado a sus familiares para las honras fúnebres correspondientes, mientras la comunidad lamenta la pérdida de este trabajador del volante.