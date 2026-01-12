Ciclista murió impactado por un motociclista en La Colonia Nicaragua
El señor Roberto José Hernández Guevara, de 61 años, falleció anoche luego de ser atropellado por un motorizado mientras se desplazaba en bicicleta en la entrada principal de la colonia Nicarao, ubicada en el Distrito V de Managua.
Cazadores de noticias informaron que la desgracia sucedió cuando presuntamente, el ciclista invadió el carril derecho de la vía, siendo impactada por la motocicleta manejada por Kenneth Oswaldo Marenco del Castillo, de 21 años.
A causa del fuerte impacto, don Roberto José pereció de manera instantánea en el lugar del percance vial.
El motociclista Kenneth Marenco resultó lesionado y fue llevado al hospital Manolo Morales, para recibir atención médica.
Mientras tanto, el cuerpo del ciclista fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la respectiva autopsia y luego ser entregado a sus familiares.
Las autoridades policiales de tránsito investigan las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.
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