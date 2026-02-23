Ciclista muere atropellado por moto conducida por chavalo en Estelí

Víctima de politraumatismo murió la tarde de este lunes el ciclista Erick Jarquín Huete, de 48 años, cuando recibía atención medica en el hospital San Juan de Dios, en Estelí, tras ser colisionado por un motociclista.

Erick Jarquín Huete, de 48 años

Erick resultó severamente lesionado al ser impactado ayer domingo por un chavalo de 17 años que manejaba motocicleta, hecho ocurrido de la entrada a La Joya, 300 metros abajo, en Estelí.

Testigos del hecho dijeron que el motociclista adolescente, circulaba detrás de un autobús, e intentó aventajar al vehículo, sin percatarse de la presencia del ciclista que iba rumbo a la iglesia, y lo impactó.

El mortal hecho ya es investigado por la policía del Diamante de las Segovias.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que en los primeros 54 días de este año 2026, un total de 6 ciclistas han muerto en accidentes de tránsito. Las fatalidades han sucedido en Chichigalpa, Managua, Muelle de Los Bueyes, Posoltega, Quilalí y en Estelí.

