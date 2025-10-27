Ciclista le invade carril a camioneta y no vive para contarlo en Nueva Segovia
Víctima de trauma craneal y politraumatismo murió este domingo el ciclista Evert Rafael García Varela, de 40 años, al impactar de frente contra una camioneta cerca del puente San Nicolas, en el municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia.
Cazadores de noticias informaron que Evert se desplazaba borracho en su bicicleta, cuando de pronto le invadió carril a la camioneta placa segoviana 13-207, manejada por Ronaldo Enrique Lopz Arauz, de 58 años, ocurriendo la tragedia.
El mortal hecho ya es investigado por la policía de San Fernando.