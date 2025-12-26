Ciclista de 80 años fallecer al caer en desagüe en carretera San Marcos – Jinotepe

El señor Antonio del Carmen Medal García, de 80 años, falleció la mañana de este viernes al caer a un canal de desagüe localizado a orillas de la vía, en la carretera San Marcos – Jinotepe, en el departamento de Carazo.

Trágico accidente en Carazo: muere ciclista octogenario

La fatalidad se registró de la Zona Franca Gildan 150 metros al sur por donde don Antonio circulaba en su bicicleta cuando perdió el control y fue a caer a la alcantarilla, quedando sin vida.

Personas que viajaban en un bus y vieron el accidente, se bajaron para sacar del pequeño cauce y tratar de auxiliar al octogenario, pero ya no presentaba los signos vitales, por lo que se procedió a llamar a los bomberos y las autoridades.

Según familiares, al momento del trágico percance, donde Antonio se dirigía a su casa luego de haber ido a dejarle el desayuno a un nieto que labora en una aceitera cercana.

Medicina Legal se presentó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes.

