Ciclista de 75 años muere atropellado cuando iba a ganarse el pan de cada día en Chinandega

El señor Santos Erasmo Valle Moreno, de 75 años, perdió la vida la mañana del sábado impactado por un vehículo conducido por Eduardo Mora, de 33 años.

El accidente ocurrió en la comarca José Benito Centeno, en Chinandega, cuando don Santos, a bordo de una bicicleta, invadió el carril contrario.

En el hecho, el ahora occiso sufrió graves lesiones que le causaron la muerte.

El finado vivía en la zona del Liceo Agrícola, en Chinandega; y al momento de la fatalidad iba a limpiar un terreno para ganarse el “pan de cada día”.

