Ciclista de 70 años muere tras ser impactado por un carro en Chinandega

El adulto mayor identificado con los apellidos Santos Valle pereció debido a las múltiples fracturas que sufrió al ser impactado con todo y su bicicleta por un vehículo, en el reparto José Benito Centeno en la carretera Chinandega-Chichigalpa, la tarde de este sábado.

Cazadores de noticias informaron que el adulto mayor cruzaba la vía al momento de ser impactado por el vehículo que era conducido por un joven cuya identidad aún se desconoce.

En un intento por salvar la vida del anciano ciclista fue trasladado a un centro de salud de la zona y posteriormente, al hospital de Chinandega, donde murió.

El finado vivía en la zona del Liceo Agrícola y se dirigía a realizar trabajos de limpieza en el campo, en la Comarca de San Benito.