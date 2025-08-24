type here...
Sucesos

Choque frontal entre motocicleta y camioneta deja un muerto en La Libertad

Por Jhonny Martínez
Víctima de politraumatismo murió la tarde de este domingo el motociclista Jader Fernández, de unos 40 años de edad, al verse involucrado en un accidente de transito en la Libertad, Chontales.

La información proveniente de la zona indica que Jader chocó de frente contra una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, en una calle del casco urbano de la Libertad.

El lamentable hecho es investigado por la policía chontaleña, que detuvo al conductor de la camioneta para determinar su responsabilidad en la muerte del motociclista Jader Fernández.

