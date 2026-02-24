Choque entre motos por invasión de carril deja un joven muerto en Paiwas

El joven Deivin Alexander Castillo Espinoza, de 26 años, perdió la vida de forma inmediata la tarde de ayer lunes tras ser impactado por otro motociclista que presuntamente invadió su carril en la comarca San Pedro del Norte, jurisdicción de Bocana de Paiwas, Caribe Sur.

El fatal accidente ocurrió exactamente contiguo al puesto de salud Jesús Bermúdez.

Castillo Espinoza circulaba en una motocicleta placa MT 46659 cuando fue colisionado por el vehículo ligero placa MT 78166, el cual era conducido por Juan Andrés Flores, de 34 años.

Producto del fuerte impacto, Flores resultó con lesiones de consideración y tuvo que ser trasladado de urgencia hacia el hospital escuela César Amador Molina, en la ciudad de Matagalpa.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar el levantamiento del croquis y determinar las responsabilidades legales en este suceso que enluta a una nueva familia nicaragüense.

