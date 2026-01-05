Choque entre motociclistas deja un muerto y un lesionado en Jinotega

El joven Kener David Castro Barrera, de 24 años, falleció en un violento accidente ocurrido en el departamento de Jinotega, la noche del domingo.

Kener David Castro Barrera, de 24 años

De acuerdo con los informes, el fatal accidente sucedió en la comunidad de Abisinia, en el municipio El Cuá.

Castro Barrera iba conduciendo en estado de ebriedad una motocicleta marca Pulsar color rojo cuando invadió el carril contrario e impactó de frente con el motociclista Santos Evelio Pérez Rodríguez.

Producto de la brutal colisión, Kener Castro sufrió un trauma craneal severo y otras lesiones graves que le causaron la muerte de forma inmediata.

Mientras tanto, Santos Pérez sufrió lesiones en su cabeza y el mentón, por lo que fue llevado a un centro asistencial de la zona.

El cuerpo de Kener fue trasladado a la comunidad Cuyalí, Jinotega, su lugar de origen, para las honras fúnebres, en tanto la Policía investiga el hecho.