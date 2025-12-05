Choque entre motociclistas deja dos lesionados en la entrada al municipio de El Rosario

Al Hospital Regional Santiago, de Jinotepe, fueron llevados el motociclista Marcelino José López Aburto, de 65 años, y su pasajera, Danelia López Bravo, de 50, tras colisionar con otro motorizado en la entrada al municipio del Rosario, en el departamento de Carazo.

Accidente en Jinotepe deja dos heridos en motocicleta

A causa del impacto, don Marcelino resultó con una posible fractura en la pierna derecha golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, en tanto doña Danelia sufrió una herida en la frente, además golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo.

Don Marcelino López conducía la moto color negro placa CZ 19-895, cuando impactó con la motocicleta color negro placa RI 22-222 cuyo conductor, de identidad desconocida, resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo, pero no fue trasladado a ningún centro asistencial.

La Policía Nacional investiga la responsabilidad de los involucrados en el accidente registrado en la carretera panamericana Jinotepe -Nandaime.

