Choque entre motociclista borrachos deja un muerto y un lesionado en San Sebastián de Yalí
El joven Wester Junior Centeno, de 27 años, se sumó a la lista de personas fallecidas en accidente de tránsito al chocar ebrio en moto contra otro motorizado borracho en Jinotega.
Pobladores de la zona informaron que la fatalidad sucedió a las 11:50 minutos de la noche de ayer domingo de la finca Los Picado 200 metros al Oeste, en la comarca Los Rodeítos, en San Sebastián de Yalí.
Los informantes afirmaron que Wester Centeno conducía una motocicleta marca Yamaha, color azul, sin placa, cuando debido a su estado de ebriedad invadió el carril contrario.
En esas circunstancias colisionó frontalmente con la motocicleta marca Raybar, color rojo, matrícula JI 17-967, conducida también en estado de ebriedad por Manuel Alberto Videa Sánchez, de 26 años, quien resultó lesionado.