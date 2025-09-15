Choque entre motocicletas deja un muerto y dos lesionados en El Tuma – La Dalia

En el hospital Cesar Amador Molina, en Matagalpa, falleció la noche de este domingo el joven Jonder José Baquedano Martínez, de 19 años, quien por la tarde se vio involucrado en una colisión de 2 motocicletas en la comunidad El Granadillo, en el municipio del Tuma-La Dalia.

Jonder José conducía una motocicleta cuando fue chocado casi de frente por otra moto donde viajaban Maryan de Jesús Arauz Valle, de 22 años, y Joer Gutiérrez Hernández, de 30 años, quienes también fueron llevados al hospital Cesar Amador Molina, por diversas lesiones.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Jonder José Baquedano Martínez, era originario del barrio Anexo Recreo, del Tuma la Dalia, mientras que los lesionados Maryan de Jesús y Joer Gutiérrez son oriundos de la comunidad El Diamante.

Extraoficialmente se conoció que Maryan de Jesús y Joer Gutiérrez acababan de salir de “empinar el codo” en un bar, lo que propició el fatídico accidente, investigado por la policía matagalpina.

