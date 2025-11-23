Choque de motociclistas deja 3 lesionados en Juigalpa
Tres personas lesionadas y serios daños materiales dejó el choque de dos motocicletas, en el casco urbano de Juigalpa, Chontales.
Entre los lesionados están el motorizado José Ramón Morales Álvarez, de 34 años, y su acompañante Eliezer Calero.
El tercer lesionado es David Ernesto Sandigo Centeno, de 18 años, quien sufrió goles y excoriaciones en su humanidad.
Loa afectados fueron atendidos en el punto por Bomberos Unidos que los trasladaron al hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, de Juigalpa.
Pregúntale a la YA Asistente de noticias
¿Qué noticia estás buscando? Escribe un tema, municipio, persona o categoría.