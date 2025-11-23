Choque de motociclistas deja 3 lesionados en Juigalpa

Tres personas lesionadas y serios daños materiales dejó el choque de dos motocicletas, en el casco urbano de Juigalpa, Chontales.

Entre los lesionados están el motorizado José Ramón Morales Álvarez, de 34 años, y su acompañante Eliezer Calero.

El tercer lesionado es David Ernesto Sandigo Centeno, de 18 años, quien sufrió goles y excoriaciones en su humanidad.

Loa afectados fueron atendidos en el punto por Bomberos Unidos que los trasladaron al hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, de Juigalpa.

