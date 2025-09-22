type here...
Choque de motocicletas deja un muerto y tres lesionados en León

Por Jhonny Martínez
El joven Delvin Jonathan Linarte, de 25 años, murió la noche del domingo a causa de accidente de tránsito en la carretera que conduce de la ciudad de León a la comarca Chacraseca.

La víctima conducía la moto placa LE 39-826 cuando invadió el carril contrario y chocó de manera frontal con Román Hernández Betanco, de 37 años, quien se desplazaba en otra moto placa LE 56-489

A causa del impacto, Delvin Linarte sufrió una fractura en el cráneo que le ocasionó una muerte inmediata.

El ahora occiso era originario de la comarca Bijagüita, ubicada en Camoapa, Boaco, y al momento de la fatalidad llevaba como pasajero al señor Oscar Danilo Martínez, de 50 años, quien resultó lesionado.

En el hecho también resultaron afectados Román Hernández y su pasajero Martín Nolasco Quezada, de 50 años, todos trasladados al hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad de León.

