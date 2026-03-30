Choque de camioncito contra camioneta deja al copiloto fracturado en segunda entrada a Las Colinas

Ricardo José Navarro, de 62 años de edad, resultó con fractura en la pelvis, cuando el camioncito en que viajaba como copiloto, impactó contra la parte trasera de una camioneta, en los semáforos de la segunda entrada a Las Colinas, zona sur de Managua.

Camioncito impacta en cruce de Las Colinas

José Adán Navarro, hermano de Ricardo José, conducía el camioncito marca JAG, color blanco, placa RI 16700, con el que impactó la parte trasera de una camioneta Toyota, color gris, placa M44 152, manejado por Adolfo, en dirección de sur a norte.

Ricardo José Navarro, quedó atrapado varios minutos en la cabina, por lo que fue rescatado por los Bomberos Unidos, y trasladado al hospital Manolo Morales Peralta.



