Chontales: Vuelco de camión deja dos acarreadores lesionados en Santo Domingo

Donald Arturo Campos, de 32 años, y Johnny Aguirre, de 26, resultaron lesionados en el vuelco de un camión en el municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales.

Accidente en Santo Domingo deja dos trabajadores heridos

Cazadores de Noticias informaron que los lesionados trabajan como acarreadores de broza en una mina de Santo Domingo, lugar a donde se trasladaban al momento del accidente.

En el hecho, la peor parte se la llevó Johnny Aguirre quien sufrió múltiples lesiones que lo mantienen delicado de salud en un hospital de Chontales.

