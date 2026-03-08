Chontales: motorizado irrespeta señal preventiva y muere estrellado contra camión

Edwin Ernesto Zúniga, de 27 años, murió la madrugada de hoy domingo al estrellarse en motocicleta contra un camión, en el sector conocido como La Pasadita, en Acoyapa, Chontales.

Cazadores de Noticias informaron que Edwin se desplazaba en presunto estado de ebriedad en la moto placa CT 42-621, y por no guardar la distancia, impactó contra el camión matrícula CT 10-715.

Lugareños indicaron que el pesado vehículo sufrió desperfectos mecánicos, por lo cual, quedó varado en uno de los carriles de la vía.

Las investigaciones precisan que el conductor del camión puso todas las señales preventivas para evitar una tragedia, pero no lo consiguió.

