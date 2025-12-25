Chontales: Dos hombres son baleados por pedir que cambiaran la música durante fiesta navideña

En estado delicado de salud quedó el ciudadano Gerardo López Borge, de 47 años, tras recibir tres disparos en el pecho y el cuello, durante una discusión al calor del licor en la comarca Apompuá número 2, de Juigalpa, Chontales.

El autor de los disparos es Ismael Martínez, quien durante la misma pelea verbal le metió un balazo en el brazo izquierdo a Roger Camilo Villachica Espinoza, de 34 años, en plena fiesta de Nochebuena.

Familiares de los baleados dijeron que la agresión ocurrió durante la celebración navideña en la casa de Ismael Martínez, luego de que Gerardo y Roger le dijeron que cambiara la música que había puesto en un componente de sonido.

Al ver que los dos hombres no coincidían con su gusto musical, el sujeto entró a un cuarto de su vivienda y sacó una pistola para dispararle, tras lo cual fueron llevados al Hospital Comandante Camilo Ortega, de Juigalpa.

De acuerdo con testigos, luego de herir a sus víctimas, Ismael Martínez se quedó tranquilo en su casa como si no hubiera hecho nada, y fue capturado hasta la mañana de hoy cuando se disponía a huir en dirección al Rama.

Al momento del arresto, Ismael llevaba consigo una maleta con ropa, la pistola que utilizó para balear a los dos varones y una escopeta, que fueron decomisadas por las autoridades policiales.

Los parientes de los lesionados dijeron desde las afueras del hospital de Juigalpa que exigen se le aplique todo el peso de la ley al peligroso sujeto que dejó al borde de la muerte a Gerardo López y con su brazo afectado a Roger Villachica.

