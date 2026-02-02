Chontales: Arrestan a sujetos que vendía drogas en barrio Loma Linda de Juigalpa

Las autoridades policiales presentaron este lunes a Ana Paula Bermúdez, de 44 años, y Kevin Carmelo Salazar Amador, de 23, a quienes les incautaron 3 libras con 3 onzas de marihuana y 22.2 gramos de cocaína.

Capturan a pareja en Juigalpa con drogas en casa

La captura y ocupación fue realizada en su vivienda ubicada en el barrio Loma Linda, de la ciudad de Juigalpa, en el departamento de Chontales.

Según la información policial, en el registro de la casa se les ocupó un paquete envuelto en plástico color negro y cinta adhesiva, y 50 envolturas de plástico transparente, conteniendo hierba color verde.

Inmediatamente peritos de la policía realizaron la prueba de campo, dando positivo a marihuana y cocaína.

Ambos capturados ya fueron remitidos ante las autoridades competentes para que respondan por la tenencia y tráfico de drogas, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

