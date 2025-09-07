Chontaleño muere casi un mes después de ser embestido por un toro en Juigalpa

En el hospital comandante Camilo Ortega Saavedra, en Juigalpa, Chontales, murió este domingo el señor Manuel de Jesús Serrano Morales, víctima de las lesiones que sufrió al ser embestido por un toro en una barrera el pasado 15 de agosto.

Don Manuel se encontraba sorteando toros en la barrera Vicente Hurtado Catarrán, cuando un cachudo llamado “El Pájaro Loco” lo embistió brutalmente causándole las lesiones que le provocaron la muerte casi un mes después.

Los restos mortales de don Manuel están siendo velados en su casa de habitación, ubicada de la rotondita del Nuevo Amanecer, 10 varas al norte, en Juigalpa, lugar del cual saldrá su cortejo fúnebre este lunes rumbo al cementerio municipal.

Don Manuel de Jesús Serrano Morales el es nicaragüense numero 14 que muere este año, producto de la interacción con animales, según las estadísticas de Tu Nueva Radio.

La base de datos de la Super líder en Noticias detalla que este año han fallecido 4 nicaragüenses mordidos por serpientes, 2 al ser atacados por abejas, y 8 personas han sido victimas de semovientes como caballos, vacas y toros.