Chontaleño con supuesta esquizofrenia es hallado sin vida en la comarca Aguas Buenas

Muerto en unos potreros fue encontrado la tarde de este domingo el señor Marvin José Madriz Martínez, de 50 años, en el municipio de Juigalpa, departamento de Chontales.

Hallan muerto a hombre en potrero de Juigalpa

Don Marvin José fue hallado en la finca Santa Elisa, en la comarca Aguas Buenas, hasta donde llegó la policía con el forense, quien dictaminó que el hombre murió de causa natural, al sufrir un infarto.

El hombre fue visto en horas de la mañana por la zona, desconociéndose que andaba haciendo por ahí, aunque algunas personas “con la lengua como para barrer un potrero”, dijeron que don Marvin sufría de esquizofrenia, y a veces le daba por salir de su casa sin rumbo fijo.

El fallecido Marvin José Madriz Martínez habitaba en el barrio Virgen María, en la ciudad de Juigalpa, donde se realiza la vela y saldrá su cortejo fúnebre este lunes.

