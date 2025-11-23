Chontaleño con padecimientos mentales muere atropellado en Morrito, Río San Juan

El ciudadano Sebastián Eradio Moraga, de 43 años, murió la mañana del sábado minutos después de ser atropellado por un motociclista, en Morrito, Río San Juan.

Lugareños dijeron que don Sebastián estaba tomándose una gaseosa y cuando se dispuso a cruzar la vía frente a la finca San Rafael, fue impactado por la moto placa RJ 11-07, que conducía Denis Serrano, de 32 años.

Gravemente lesionado, don Sebastián fue llevado al centro de salud de Morrito donde murió a pesar de los cuidados médicos.

Conocidos dijeron que el ahora occiso tenía padecimientos mentales y con frecuencia salía de la casa de sus familiares y caminaba sin rumbo fijo.

Sus honras fúnebres se realizan en el municipio de Acoyapa, en el departamento de Chontales, donde habitaba.

