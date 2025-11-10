Chofer de microbús es acuchillado por pasajero borracho en Diriamba

Al hospital Regional Santiago, en Jinotepe, Carazo, fue llevado de urgencia el señor Sergio García Sánchez, de 46 años de edad, quien fue acuchillado en la barriga y un antebrazo por una persona desconocida.

Ataque con cuchillo deja grave a conductor en Diriamba

Sergio García iba manejando un microbús de transporte público en Diriamba, cuando fue acuchillado por un hombre que viajaba en el vehículo.

La policía diriambina está investigando las circunstancias exactas en que ocurrió la agresión con cuchillo, con el objetivo de identificar al responsable y ponerlo tras las rejas

La condición de salud de Sergio García Sánchez es grave, por lo que no se descarta su traslado hacia un hospital en Managua.