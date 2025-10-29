Chofer de camioneta mata a ciclista en carretera Masaya – Tipitapa

El señor Trinidad Cardoza Torres, de 75 años, murió la noche de este martes al ser atropellado por una camioneta cuando se desplazaba en bicicleta en el kilómetro 33 de la carretera Masaya – Tipitapa.

La tragedia vial sucedió en la comarca Guanacastillo, entrada a Los Vega, hasta donde se movilizó la policía a investigar el mortal hecho.

Cazadores de noticias informaron que don Trino, a como le decían de cariño a don Trinidad, murió instantáneamente, en tanto el conductor de la camioneta huyó del sitio con todo y su vehículo.



