Chispas de fogón casi dejan en la calle a familia de San Isidro de Bolas

A punto de quedar viviendo en la calle quedó la familia de la señora Nubia Esperanza Reyes Pérez, de 66 años, luego de incendiarse el área de la cocina de su casa ubicada en la comarca San Isidro de la Cruz Verde, la madrugada de este miércoles.

Incendio en cocina pone en riesgo a familia de San Isidro

Cazadores de noticias informaron que el siniestro se registró a las dos de la mañana de la Iglesia Bautista 20 varas al sur, en donde las llamas destruyeron utensilios de cocina, madera, láminas de zinc y una considerable cantidad de libras de frijoles.

Según las investigaciones, a doña Nubia se le olvidó que había dejado una olla de frijoles cociéndose en el fogón artesanal durante largo tiempo, y las chispas suspendidas por los vientos fueron a caer sobre madera vieja, originando el incendio que afortunadamente no causó daños humanos.