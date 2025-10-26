Chinandegano muere atropellado al salir de su trabajo, en Guatemala

El nicaragüense Edilson de Jesús Ramírez, de unos 40 años, murió atropellado la noche del sábado, en Guatemala.

Familiares indicaron que después del trabajo, Edilson de Jesús se enrumbó a su casa, sin imaginarse que en el trayecto moriría atropellado.

Ramírez habitaba en el reparto Tomás Borge Martínez, en Chinandega; pero tenía más de un año de estar viviendo en Guatemala junto a su esposa Emilia, y el hijo de ambos de 5 años.

Edilson trabajaba como mecánico automotriz en Guatemala y sus parientes tratan de reunir 1,500 dólares para repatriar el cuerpo y darle cristiana sepultura en Chinandega.

Si usted desea apoyar a la familia doliente a reunir el dinero, favor comunicarse con doña Marcela Gómez, al número: 7693-1986