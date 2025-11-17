Chinandegano es hallado sin vida en la casa donde habitaba en Nueva Orleans, Estados Unidos
Fallecido fue encontrado este domingo el nicaragüense Lester Iván Rivera, en la casa que habitaba en Nueva Orleans, Estados Unidos.
Lester Iván era originario de Somotillo, Chinandega, y tenía varios años de haberse ido a Estados Unidos.
La causa de muerte del chinandegano Lester Iván Rivera es investigada por la policía de Nueva Orleans.
Lester Iván Rivera es el nicaragüense numero 78 que muere este año en Estados Unidos, por diferentes causas.
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