Chinandegano es el nicaragüense número 84 que fallece este año en Estados Unidos

Víctima de un potente infarto murió en Estados Unidos el nicaragüense Bayardo Lainez, según información conocida este domingo, mediante las redes sociales.

Bayardo Lainez

Bayardo Lainez era originario de Villa Camilo, en el municipio de Santo Tomás del Norte, departamento de Chinandega, y su familia hizo pública su muerte, para recaudar fondos y repatriar el cuerpo.

Si usted quiere apoyar o donar a la familia del chinandegano Bayardo Lainez, hágalo llamando a los números +50576949876 o al +50581170758.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya indican que con la muerte de Bayardo Lainez, se elevo a 84 la cifra de nicaragüenses que han muerto este año en Estados Unidos, en distintas circunstancias.