Chinandegano y rivense se privan de sus vidas en vísperas de Nochebuena

En vísperas de Navidad, un joven de apellido Ramírez, de unos 29 años, se privó de la vida por la vía de la asfixia mecánica en su casa ubicada en el barrio La Barrera, en Somotillo, Chinandega, la madrugada de este miércoles.

El fallecido de Somotillo, Chinandega

Allegados afirmaron que Ramírez enfrentaba problemas de depresión ya que recientemente se había separado de su compañera sentimental y de sus hijos, lo que le había dejado un gran vacío en su vida.

El joven se ganaba la vida como triciclero y era muy conocido en Somotillo, donde su familia y amistades lamentan su equivocada decisión.

El fallecido de Rivas

Por otra parte, un joven de apellido Calderón, de 28 años, decidió acabar con su existencia mediante la asfixia mecánica en la ciudad de Rivas.

El lamentable hecho que causa luto a otra familia del país, ocurrió en la calle La Bolsa, en el barrio La Puebla de la Ciudad de Los Mangos.

