Chichigalpa: Motociclista muere al impactar en la parte trasera de una rastra

Víctima de un trauma en el cuello murió anoche el motociclista Michael Geovanny Romero Padilla, de 20 años, hecho ocurrió a la altura de la comunidad Zirama, en el municipio de Chichigalpa, departamento de Chinandega.

Tragedia vial: Joven motociclista fallece en Chichigalpa

Cazadores de noticias informaron que Michael Geovanny manejaba a exceso de velocidad cuando se estrelló en la parte trasera de una rastra en movimiento.

Michael Geovanny era originario de León, pero tenía rato de residir en el sector de Candelaria, en Chichigalpa. La policía ya investiga la tragedia vial, la numero 9 ocurrida este año en el departamento de Chinandega, según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya.

