Centro Amanda Aguilar impulsa talento turístico

En el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo «Amanda Aguilar», ubicado en la ciudad de Managua, es uno de los 20 que ofrece el INATEC para la formación de personal de cara a la atención de docentes.

Estudiantes del Tecnológico Nacional de Hoteles y Restaurantes

Melania Arauz, subdirectora Técnica Docente del «Amanda Aguilar», destacó que en la actualidad ofertan 178 cursos y 7 carreras técnicas, que incluyen la enseñanza del idioma inglés.

En horarios de lunes a viernes, y en los fines de semana, son protagonistas de las enseñanza, 752 mujeres y 494 varones, para un total de mil 246 estudiantes.

Excel Pichardo, de 17 años de edad, destacó que le gusta el área de cocina y recepción, y estudia esta especialidad, porque sus familiares también estudiaron en el «Amanda Aguilar», y su sueño, es tener un hostal en la ciudad de Granada.

Las 7 carreras que se imparten en el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo «Amanda Aguilar», son: Guía de Turista Nacional, Dirección de Alimentos y Bebidas, Atención al Cliente y Recepción Hotelera.

Además, la carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Servicio de Restaurante, Bar y Cafetería, Pastelería y Panadería, Cocina y Gastronomía.

