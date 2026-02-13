Chef de cocina pereció ahogado y mujer es sacada inconsciente en la Laguna de Apoyo

El chef de cocina Héctor Danilo Collado, de 35 años, pereció ahogado la mañana de este viernes cuando se bañaba en las aguas de la Laguna de Apoyo, en el sector de Los Ranchos, en Catarina, Masaya.

Tragedia en Laguna de Apoyo: fallece Héctor Collado

De acuerdo con su identificación, Héctor Collado tenía como domicilio el barrio Medardo Andino, en el municipio de Ticuantepe, departamento de Managua.

Al momento de suceso, el infortunado se estaba bañando en compañía de una mujer de Rina Marcela Mejía, de 28 años, quien fue sacada inconsciente a la costa.

De acuerdo con información recabada, Héctor Collado llegó a pasear a la laguna en compañía Rina Marcela y de su amigo Jorge Francisco Pérez Torres.

Jorge explicó que Héctor y la muchacha se estaban bañando cuando de pronto empezaron a pedir auxilio, y aunque él y otras personas se metieron a sacarlos, su amigo ya no contaba con los signos vitales.

Se desconoce si al momento de la desgracia los amigos andaban ingiriendo licor.