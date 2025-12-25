Catarina: En Nochebuena joven acaba con su vida en la soledad de su cuarto

Por la vía de la asfixia mecánica acabó con su vida, un joven de apellido Hernández, de 22 años, conocido cariñosamente como “El Ñoño”, en el municipio de Catarina, en el departamento de Masaya.

Tragedia en Catarina: joven Hernández muere por asfixia

El lamentable suceso ocurrió a las 11:30 de la noche de ayer miércoles en el barrio Francisco Latino donde los familiares encontraron sin vida a Hernández, atado del cuello a una viga de su cuarto.

Tras el terrible hallazgo, los parientes informaron a las autoridades policiales, que se presentaron al sitio para iniciar las investigaciones del caso y descartar mano criminal.

