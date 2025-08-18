Casi 130 sujetos cayeron presos por cometer delitos en Managua y los departamentos

La Policía Nacional informó que en la semana del 11 al 17 de agosto de 2025, en los departamentos fueron capturados 58 delincuentes involucrados en diferentes delitos.

Entre los detenidos están 2 por homicidios, 45 por robos, y 11 relacionados con abastecimiento y tráfico de drogas.

La subcomisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, precisó que los homicidios ocurrieron en los departamentos de Río San Juan y Jinotega.

Entre las evidencias incautadas a los arrestados están 2 kilos con 250 gramos de cocaína, 86.1 gramos de piedras de crack y 9 armas de fuego.

De igual manera, en el departamento de Managua, durante la semana, las autoridades policiales arrestaron a 71 sujetos, por delitos de homicidios, robos y tráfico de drogas.

