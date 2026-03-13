Caribeño que salió a tomarse sus tragos es encontrado ahogado en La Cruz de Río Grande

En las aguas del río Uliwas, a su paso por la comarca La Estrella, municipio de la Cruz de Río Grande, Caribe Sur, fue encontrado flotando el cuerpo del señor Julio Dávila Vázquez, de 54 años de edad.

El hallazgo fue hecho por trabajadores de un vehículo que distribuía lecha por la zona y al pasar por el río vieron el cuerpo flotando, alertando a la policía.

Conocidos del infortunado informaron que Julio había salido con su primo Agustín Dávila, con quien laboraba como obrero agrícola en una finca de la zona, y el pasado sábado luego de recibir pago, se fueron a “tapinear”.

El pasado lunes solo Agustín Dávila regresó a sus labores, indicando que su primo Julio, siguió la farra el domingo y presuntamente cuando iba a la finca a reintegrarse a sus labores es que se ahogó al pasar por el rio.

Las autoridades de la zona indicaron que el cuerpo de Julio Dávila, no presentaba lesiones que indicaran que hubo mano criminal, por lo que todo hace indicar que se ahogó al caer accidentalmente al río.

