Caribeño pierde la vida al estrellarse en moto contra vivienda en construcción en Sahsa

De forma inmediata falleció a las 2:30 de la madrugada de ayer lunes, Gabriel Enrique Méndez Amaya, de 37 años, al accidentarse en moto cerca del puente de la comunidad Sahsa, en el municipio de Bilwi, Caribe Norte.

Cazadores de noticias informaron que Gabriel Méndez conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad la moto marca AKT color naranja placa RN 14242 cuando perdió el control, salió de la vía y se estrelló contra el pilar de una casa en construcción.

Méndez Amaya era originario de la localidad El Pinol, en el mismo municipio de Bilwi, y según el dictamen de un médico forense de la localidad, falleció a causa de un trauma craneal severo y trauma cerrado de tórax.