Caribeño muere tras ser atacado a machetazos en la Reserva de Indio Maíz

El joven Melkin Avilek Chavarría López, de 20 años, falleció la tarde de ayer jueves a causa de las graves heridas que sufrió en distintas partes del cuerpo al ser atacado a machetazos.

Melkis Jassir

El hecho sangriento ocurrió en la comarca Boca de Sábalos, en la Reserva Biológica Indio Maíz, en El Castillo, Río San Juan.

Lugareños informaron que Melkin estaba tomando licor y presuntamente junto al misquito Naldo Boden Zeledón, de 38 años, cuando empezaron a discutir.

Agregaron que el misquito le dijo a Melkin que se tomara otro trago y como la víctima le dijo que ya no quería, porque se sentía ebrio, el sujeto se molestó y lo atacó a machetazos.

Naldo Boden Zeledón, de 38 años

“Sacamos a Melkin bañado en sangre y murió cuando era trasladado en una panga del ejército de Nicaragua”, expresó un testigo del violento hecho.

En el incidente también resultó lesionado Eliezer Raúl Osorio Castillo, de 31 años, quien intervino en defensa de Melkin.

Según conocidos, el joven asesinado era humilde, amistoso, no se metía con nadie, vivía en unas champas de plástico y desde hacía un año le trabajaba de jornalero a un señor llamado Elyin Martínez.

El cuerpo sin vida fue entregado a sus familiares para ser trasladado a la comunidad Rosita, en la misma Reserva Indio Maíz, de donde era originario, para ser velado y luego sepultado.

En tanto el desalmado y endemoniado agresor, fue llevado al hospital Luis Felipe Moncada de San Carlos, tras ser golpeado por pobladores enardecidos, que lo ataron a un poste.

Posteriormente miembros del Ejército de Nicaragua lo trasladaron a la delegación policial de la zona.

Este es el segundo crimen ocurrido en la Reserva de Indio Maíz en esta semana. El pasado martes, en la comunidad Rosita, fue ultimado de un balazo el blufileño Bernardino Valle Rocha, por un desconocido que le disparó durante una discusión al calor del licor.