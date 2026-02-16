Caribe Sur: Marinero sufre graves quemaduras durante incidente en alta mar

El marinero Víctor Rocha se encuentra en el Hospital Regional Doctor Ernesto Sequeira Blanco, tras sufrir quemaduras de tercer grado mientras cumplía sus faenas a bordo de la embarcación de pesca artesanal “Miss Gladys”.

El accidente ocurrió en alta mar, en el Caribe Sur, mientras la tripulación realizaba labores de pesca de langosta.

Según los informes preliminares, una fuerte ola impactó bruscamente contra la embarcación, provocando que Rocha, quien se encontraba en el área de la cocina, fuera bañado con agua hirviendo y aceite caliente.

El incidente dejó en evidencia que la porra y la paila conteniendo los líquidos calientes no estaban debidamente asegurados para resistir el movimiento del barco, lo que causó que su contenido fuera a caer sobre el cuello y la espalda del marino.

Tras el percance, la tripulación coordinó de inmediato el traslado de emergencia hacia la ciudad de Bluefields, y actualmente, Víctor Rocha se encuentra ingresado en una sala especializada del hospital regional, donde recibe tratamiento por las severas lesiones sufridas.

Las autoridades portuarias recomiendan a los dueños de embarcaciones extremar las medidas de seguridad en las áreas de cocina durante las faenas de pesca, especialmente en condiciones de oleaje adverso, para evitar tragedias similares.

