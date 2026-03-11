Caribe Sur: Hombre ataca a cuchilladas a su pareja y luego intenta matarse en El Ayote

El sujeto Elman Ronaldo Requene Rodríguez, de 50 años, dejó gravemente herida a cuchilladas a su compañera de vida Arellys Francisca Mendoza Romero, de 27 años, y luego intentó quitarse la vida con la misma arma blanca.

El femicidio frustrado seguido de tentativa de suicidio se registró la mañana de este miércoles en el barrio San José número 2, en El Ayote, Caribe Sur, luego de que la pareja sostuvo una acalorada discusión dentro de una vivienda.

El suceso alertó a los pobladores de la zona, quienes informaron de la situación a las autoridades mientras ambos involucrados se desangraban por las lesiones graves producto del ataque y la posterior autolesión.

Ambos heridos fueron socorridos y trasladados de urgencia al centro de salud de El Ayote; sin embargo, debido a su estado grave fueron remitidos al hospital de Juigalpa para recibir atención médica especializada.

Por su parte, la Policía Nacional mantiene bajo investigación el caso para esclarecer oficialmente los detalles del hecho y determinar la responsabilidad penal del agresor una vez que su condición de salud lo permita.