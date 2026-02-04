Caribe Norte: Tras discutir con su familia joven termina con su existencia en Bilwi

Un joven de apellidos Brooks Andrew decidió privarse de su existencia por la vía de la asfixia mecánica en Bilwi – Puerto Cabezas, Caribe Norte.

Tragedia en Puerto Cabezas: joven se quita la vida

El lamentable hecho sucedió la mañana de este miércoles en el sector 1 del barrio Alemán, donde Brooks se colgó de la estructura de una casa de tambo.

Las autoridades confirmaron que el muchacho se quitó la vida después de una discusión con su mamá y su familia, hecho que ha dejado en profundo dolor a quienes lo conocían.

De acuerdo con algunos pobladores, el joven originario de Walpa Siksa y vivía con su mamá desde hace cinco años en el barrio Alemán.

