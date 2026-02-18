Caribe Norte: motociclista se mata al derrapar sobre el Puente Wawa, Puerto Cabezas

De forma inmediata falleció el joven Uriel Haiter Rugama Herrera, de 21 años, al derrapar en su motocicleta la madrugada de este miércoles.

Trágico accidente en Wawa Boom: joven pierde la vida

La fatalidad ocurrió en el puente sobre el río Wawa Boom, en Bilwi – Puerto Cabezas, Caribe Norte, en circunstancias que investiga la policía.

Parientes informaron que de Uriel Rugama habitaba frente al colegio Pablo Antonio Cuadra en el barrio Nazareth número 2, en Puerto Cabezas.

Al momento de la tragedia Rugama conducía la moto marca Serpento placa RN 16-168 y se dirigía de Puerto Cabezas a la comarca Nazareth.

