Carazo: vuelco de camioneta deja 3 personas lesionadas en Santa Teresa

Tres personas resultaron con heridas de diversa consideración luego de que la camioneta en la que viajaban se volcó en la comarca El Sol, de Santa Teresa, Carazo, la tarde de este miércoles.

El incidente ocurrió cuando Wilfredo José Chávez Jirón, de 45 años, perdió el control de la camioneta color negro y se salió de la vía.

De acuerdo con algunas personas, el exceso de velocidad fue la causa principal del accidente.

Las autoridades locales señalaron que, al tratarse de una superficie de camino de tierra, la estabilidad del vehículo se vio comprometida, facilitando que este terminara volcado a un lado de la vía con sus tres ocupantes en el interior.

Entre los heridos está el conductor, Wilfredo Chávez, quien sufrió trauma nasal, facial y escoriaciones.

También resultaron lesionadas las pasajeras Yeimi Lisinia López Galán, de 35 años, con politraumatismo generalizado, y la señora María del Carmen Jirón Cruz, de 68 años, quien presenta un trauma craneal leve y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

Inmediatamente después del suceso, una ambulancia del Centro de Salud de Santa Teresa se desplazó al lugar para brindar los primeros auxilios.

Los tres pacientes fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional Santiago de Jinotepe, donde actualmente permanecen bajo observación médica y atención especializada por parte de los doctores de turno.

