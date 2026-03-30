Carazo: quinceañero fallece a causa de accidente ocurrido hace 7 días

El jovencito Javier Enrique Parrales Torres, de 15 años, se rindió ante la muerte en el hospital Antonio Lenin Fonseca, a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito hace ocho días.

Javier Enrique Parrales Torres, de 15 años

Los informes recabados indican que el accidente ocurrió entre las comunidades Buena Vista y La Mohosa, en La Conquista, Carazo, el lunes 23 de marzo, cuando Javier Enrique iba de pasajero en una moto.

Supuestamente al llegar a una curva, el conductor de la motocicleta perdió el control, se salieron de la carretera y se accidentaron.

A causa del percance vial, los ocupantes de la moto resultaron lesionados y en el caso de Javier Parrales fue llevado inicialmente al Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital capitalino donde falleció ayer domingo.

La vela del jovencito fue realizada anoche en la comunidad de Buena Vista, de La Conquista en donde familiares y amigos le dieron el último adiós.

La Policía Nacional investiga la identidad del conductor de la moto y otros detalles sobre el accidente que dejó luto y dolor en otra familia caraceña.

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