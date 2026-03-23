Carazo: masapetino grave al ser corneado en el cuello por el Mango Negro

Con una profunda herida en el cuello que lo tiene con la vida “en 3 y 2”, se encuentra Douglas Antonio López Cerda, de 38 años, al ser corneado por un toro en una barrera ubicada en San Marcos, Carazo.

Impactante cornada en evento taurino en Carazo

Douglas Antonio estaba sorteando los toros dentro de la barrera, y cuando intentaba salirse del ruedo, un toro llamado “Mango Negro” lo corneó en el cuello, siendo rescatado por otras personas.

El hombre fue llevado de emergencia al hospital Regional Santiago, en Jinotepe, en donde fue estabilizado y remitido al hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua.

Douglas Antonio López Cerda es habitante del barrio Jalata, en la ciudad de Masatepe, departamento de Masaya.

